Drugajanje bo ponovno povezalo profesionalno sodobno uprizoritveno umetnost z dijaki

Ljubljana, 9. novembra - Festival sodobne uprizoritvene umetnosti Drugajanje, ki se pričenja v ponedeljek, bo ponovno povezal profesionalno sodobno uprizoritveno umetnost z dijaki in dijakinjami, kulturne organizacije s šolami, in več slovenskih mest: Maribor, Celje, Ptuj, Ljutomer in Kranj. Posebno pozornost letošnje Drugajanje namenja sodobnemu plesu.