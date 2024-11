V Novi Gorici in Gorici se začenja 25. festival Pixxelpoint

Nova Gorica, 7. novembra - V Novo Gorico in Gorico se vrača festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint. Naslov osrednje razstave Spekulacija in razkroj letos narekuje tudi naslov festivala. Ta poteka čezmejno in je že drugo leto zapored vključen v uradni program Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025, kar mu je po oceni organizatorjev prineslo dodaten zagon in razvoj.