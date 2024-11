Teden slovenske hrane priložnost za ponovno odkrivanje domačih jedi in prednosti lokalno pridelane hrane

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 8. novembra - Prihodnji teden bo potekal teden slovenske hrane, ki bo z različnimi aktivnostmi in dogodki spodbujal k izbiri lokalno pridelane hrane in poudarjal njene prednosti in koristi. Teden bo tudi priložnost za ponovno odkrivanje slovenskih domačih jedi. Osrednji dogodek tedna bo tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 15. novembra.