Vegas na vrhu Pacifika ujel Kopitarjeve kralje, Ovečkin znova zadel

Edmonton, 7. novembra - Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški ligi NHL v gosteh s 4:2 premagali lanske finaliste Edmonton Oilers in se na vrhu pacifiške divizije izenačili z Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Na vzhodu zmage in gole še naprej zbira Aleksander Ovečkin z Washington Capitals.