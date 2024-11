Ameriška demokratska stranka po volilnem porazu išče krivce

New York, 7. novembra - Po dveh porazih predsedniških kandidatk proti Donaldu Trumpu je za ameriško demokratsko stranko napočil čas za samoizpraševanje in iskanje krivcev v lastnih vrstah, še posebej ob dejstvu, da so poleg Bele hiše izgubili tudi večino v senatu. Krivdo nekateri pripisujejo konkretnim osebam, drugi pa strategiji in usmeritvam stranke.