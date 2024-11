Newyorške borze sklenile v zelenem

New York, 6. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzgor. Delnice na Wall Streetu so se v sredo povzpele na rekorde vseh časov v burnem povolilnem dvigu, ki je razveselil agendo rasti Donalda Trumpa in pozdravil hiter zaključek predsedniške tekme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.