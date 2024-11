Po prvem delu ACH brez izgubljenega niza, Calcit ujel ritem

Ljubljana, 6. novembra - Odbojkarji so v državnem prvenstvu končali prvi del tekmovanja. Branilci naslova igralci ACH Volleyja pred nastopi v ligi prvakov igrajo zelo zanesljivo, zaenkrat še niso izgubili niza, v sedmem krogu so gladko zmagali v Kranju. Po slabem začetku in štirih zaporednih porazih je ritem našel Calcit, tokrat je s 3:1 zmagal pri Krki v Novem mestu.