Odbor DZ podprl predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu

Ljubljana, 6. novembra - Člani odbora DZ za zdravstvo so s devetimi glasovi za in nobenim proti potrdili vladni predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, skupaj s številnimi dopolnili Svobode in Levice. Večina poslancev je v razpravi pozdravila predlog zakona, opozorili pa so na nekatere pomanjkljivosti, ki so jih sicer z dopolnili kasneje spremenili.