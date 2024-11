Komisarski kandidat Varhelyi poudaril pomen oskrbe z zdravili

Bruselj, 6. novembra - Madžarski kandidat za evropskega komisarja za zdravstvo in dobrobit živali Oliver Varhelyi je na današnjem zaslišanju v Evropskem parlamentu kot ključno prednostno nalogo svojega mandata v primeru potrditve izpostavil varnost oskrbe z zdravili. Deležen pa je bil tudi vprašanj o reproduktivnih pravicah žensk in dostopu skupnosti LGBTIQ do zdravstva.