Lazzarini: Brez posredovanja članic ZN bo UNRWA propadla

New York, 6. novembra - Brez posredovanja članic Združenih narodov bo agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) propadla, je danes Generalni skupščini ZN povedal vodja UNRWA Philippe Lazzarini in jo pozval, naj prepreči izvajanje prepovedi delovanja agencije v Izraelu in Vzhodnem Jeruzalemu, ki jo je nedavno sprejel izraelski parlament.