Odbor DZ za kulturo dal zeleno luč predlogu zakona o dodatku pokojninam zaslužnim umetnikom

Ljubljana, 6. novembra - Člani odbora DZ za kulturo so na današnji redni seji z 9 glasovi za in 4 proti potrdili predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Hkrati so sprejeli vsa dopolnila koalicijskih poslanskih skupin, med njimi tudi uvrstitev Ježkove nagrade na seznam relevantnih nagrad. Seznam je bil sicer deležen več pomislekov.