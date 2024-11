Dober odpor Kamničank proti šestkratnim evropskim prvakinjam iz Istanbula

Istanbul, 6. novembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so po pričakovanju izgubile uvodno tekmo skupine C lige prvakinj. Eden od favoritov tekmovanja Vakifbank iz Istanbula je bil boljši s 3:1 (21, -22, 15, 12), toda Kamničanke so lahko zadovoljne s svojo predstavo in osvojenim nizom, prvim proti kateri koli turški ekipi v ligi prvakinj, v kateri igrajo četrtič.