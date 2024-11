Sindikat DEM zaskrbljen nad dogajanjem v HSE

Maribor, 6. novembra - V Sindikatu Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so zaskrbljeni nad aktivnostmi v zvezi s pripravo in usklajevanjem interventnega zakona o režimu delovanja Teša. Skrbi jih, da bi breme za reševanje težav padlo na zaposlene v DEM. Sporočajo, da ne bodo podprli odločitev, ki bi lahko ogrozile DEM in posledično socialne pravice delavcev.