Netanjahu s Trumpom o varnosti Izraela in Iranu

Tel Aviv, 6. novembra - Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je danes po telefonu pogovarjal z zmagovalcem ameriških predsedniških volitev Donaldom Trumpom, so sporočili iz urada predsednika izraelske vlade. Kot so navedli, sta govorila o sodelovanju pri zagotavljanju varnosti Izraela in o "iranski grožnji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.