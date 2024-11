Čestitke Trumpu tudi iz Azije in Oceanije, Kitajska upa na mirno sobivanje

Peking/New Delhi/Seul/Tokio/Taipei/Canberra/Wellington/Kabul, 6. novembra - Odzivi na vnovično izvolitev Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA se vrstijo tudi v Aziji in Oceaniji. Med drugim so mu čestitali voditelji Indije, Tajvana, Japonske, Južne Koreje, Avstralije in Nove Zelandije. Talibani v Afganistanu medtem upajo na novo poglavje v odnosih, mirnega sobivanja z ZDA pa se nadejajo v Pekingu.