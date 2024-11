Za Trumpovo zmago ključen vtis trdnega voditelja

New York, 6. novembra - Vzporedne ankete torkovih ameriških volitev ugotavljajo, da je bilo najbolj pomembno vprašanje za večino volivcev skrb za demokracijo, pred gospodarstvom, priseljevanjem in pravico do splava. Republikanec Donald Trump pa naj bi vseeno zmagal, ker ga večina vidi kot trdnega voditelja, poroča televizija CBS.