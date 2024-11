Donald Trump znova izvoljen za predsednika ZDA

piše Robert Petrovič

Washington, 6. novembra - Republikanec Donald Trump je na torkovih predsedniških volitvah v ZDA uspel osvojiti več ključnih zveznih držav, s čemer je prestopil mejo 270 elektorskih glasov in si zagotovil vrnitev v Belo hišo. Številne države po svetu, tudi Slovenija, so Trumpu že čestitale za zmago in izrazile pripravljenost sodelovati z njim.