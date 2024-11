Vrnitev Trumpa v Belo hišo bo ustavila kazenske postopke proti njemu

New York, 6. novembra - Po vnovični izvolitvi bo Donald Trump odslej lastna porota in sodnik pred kazenskimi posledicami za svoja dejanja, ocenjuje medij Politico glede kazenskih pregonov, s katerimi se sooča bivši in prihodnji predsednik ZDA. Trump je tudi prvi predsednik ZDA v zgodovini, ki je bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja.