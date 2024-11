Na odboru DZ ob obstrukciji SDS zelena luč noveli zakona o varstvu javnega reda in miru

Ljubljana, 6. novembra - Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje uporabo nacističnih in fašističnih simbolov, je ob obstrukciji poslancev SDS na matičnem odboru DZ dobil zeleno luč. Opozicijski poslanci niso uspeli s predlogom dopolnitve novele z določbo o komunizmu. Z danes sprejetim dopolnilom pa je odbor globo znižal na 500 do 1000 evrov.