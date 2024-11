Hezbolah z raketami napadel izraelsko vojaško bazo v bližini letališča Ben Gurion

Bejrut/Tel Aviv, 6. novembra - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes po lastnih navedbah izstrelilo rakete proti izraelski vojaški bazi Tzrifin v bližini letališča Ben Gurion. Izraelske sile napada na vojaško bazo niso potrdile, so pa sporočile, da so prestregle večino raket. Letališke oblasti so medtem sporočile, da je letališče nepoškodovano in deluje normalno.