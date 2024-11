Iz arabskega sveta čestitke Trumpu za volilno zmago

Kairo/Aman/Bagdad/Rijad/Abu Dabi, 6. novembra - Odzivi na izid predsedniških volitev v ZDA, na katerih je zmagal republikanski kandidat Donald Trump, se vrstijo tudi v arabskem svetu. Med drugim so mu čestitali voditelji Egipta, Jordanije, Iraka, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ki so ob tem po večini poudarili pomen sodelovanja z ZDA.