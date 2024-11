Varstveno delovni center Tončke Hočevar z novo delovno enoto Bratovševa ploščad

Ljubljana, 6. novembra - Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar, ki odraslim z motnjo v duševnem in telesnem razvoju omogoča izboljšanje kakovosti življenja, je odprl novo delovno enoto Bratovševa ploščad. Ta bo namenjena varstvu, vodenju in zaposlitvam pod posebnimi pogoji, vključenih bo 45 uporabnikov, ki so bili doslej vključeni v matično enoto zavoda v Šiški.