Civilna iniciativa za izgradnjo hitre gorenjske železniške proge ob avtocesti

Medvode, 6. novembra - Prebivalci krajev ob gorenjski železnici ob umeščanju drugega tira v prostor opozarjajo na nekatere nesprejemljive rešitve. Civilna iniciativa Občanom in okolju prijazna železnica pa se zavzema za to, da obstoječi tir postane primestna železnica ter se za mednarodni in tovorni promet zgradi nova proga ob avtocesti.