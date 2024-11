Založba KUD Apokalipsa z novimi filozofskimi deli in zbirko poezije

Ljubljana, 6. novembra - Pri založbi KUD Apokalipsa so svojo filozofsko zbirko Aut obogatili s tremi novimi deli: Volja in značaj Dejana Aubrehta, O eksistencialni revoluciji Vaclava Havla, Martina B. Matuštika in Primoža Reparja ter Kako misliti Boga Petra Kovačiča Peršina. Na knjižne police založba prinaša tudi pesniško zbirko Petre Koršič Zlato jajce.