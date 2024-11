Frankfurt, 6. novembra - V nemških tovarnah so septembra zabeležili več naročil od pričakovanj. Na mesečni ravni so porasla za 4,2 odstotka, potem ko so avgusta poročali o padcu. Rast je presenetila analitike, ki so napovedovali, da se bodo naročila okrepila za 1,3 odstotka.