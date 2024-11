Predlog zakona o psihoterapiji naj bi šel v medresorsko usklajevanje "v kratkem", klinični psihologi svarijo pred posledicami predloga

Ljubljana, 6. novembra - Predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bil v javni razpravi do konca avgusta, naj bi šel "v kratkem" v medresorsko usklajevanje, so za STA dejali na ministrstvu za zdravje. Medtem pa ga zbornica kliničnih psihologov in združenje za otroško psihiatrijo pozivata, naj vendar upošteva svarila, po katerih je predlog škodljiv za uporabnike.