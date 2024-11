V Galeriji ZDSLU razstava v poklon Ivanu Seljaku, Ivetu Šubicu in Roži Piščanec

Ljubljana, 6. novembra - V Galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) se v nizu razstav ilustratorjev, ki so se rodili pred dobrimi sto leti, vsako leto poklonijo njihovim opusom. Tokrat bodo razstavili dela, ki so jih ustvarili Ivan Seljak - Čopič, Ive Šubic in Roža Piščanec. Kustosinja razstave, ki jo odpirajo v četrtek, je Tatjana Pregl Kobe.