V CD začetek serije dogodkov Kant 300

Ljubljana, 6. novembra - S svetlobno instalacijo Mische Kuballa Kant in drugi... na pročelju Cankarjevega doma (CD) se drevi ob 18.30 začnejo prireditve v sklopu obeleževanja 300. obletnice rojstva Immanuela Kanta. Do 8. novembra bodo v CD potekali tudi pogovorni večeri z gosti svetovnega formata, v četrtek pa se začenja tridnevna konferenca Vojna in mir po Kantu.