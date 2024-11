Krimovke v nedeljo v Stožicah po veliki skalp

Ljubljana, 6. novembra - Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo ob 14. uri čaka derbi lige prvakinj to sezono, ko se bodo v ljubljanskih Stožicah v 7. krogu pomerile z Metzem. Ekipi se dobro poznata, nenazadnje sta v pripravah na sezono odigrali dve prijateljski tekmi. V ljubljanskem taboru poudarjajo, da so med premorom delali dobro in da je Metz zrel za prvi poraz.