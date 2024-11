Ifo: Trumpova ekonomska politika prinaša resne težave Nemčiji in EU

München, 6. novembra - Ekonomska politika Donalda Trumpa, ki je bil vnovič izvoljen za predsednika ZDA, bo prinesla velike težave Nemčiji in EU, so ocenili v münchenskem ekonomskem inštitutu Ifo. Napovedane visoke dodatne carine na uvoz iz drugih delov sveta naj bi tako povzročile občuten upad izvoza v ZDA in tudi na Kitajsko.