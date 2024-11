V Bruslju ob čestitkah Trumpu pripravljenost na sodelovanje

Bruselj, 6. novembra - Voditelji evropskih institucij so že čestitali republikancu Donaldu Trumpu za zmago na predsedniških volitvah. Tako predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola so ob tem izrazili pripravljenost na sodelovanje.