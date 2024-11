Večer: Polovica obtoženih vpletenosti v trgovino z drogo priznala krivdo in bila obsojena

Ljubljana, 6. novembra - Polovica obtoženih vpletenosti v trgovino z drogo, ki jih je policija aretirala januarja lani, je priznala krivdo in bila obsojena, poroča Večer. Med obsojenimi v tej zadevi je tudi Aleš Zupančič, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče lani obsodilo na 12 let in šest mesecev zapora zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.