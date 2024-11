V Berlinu razstava del 16 mladih, tudi slovenskih umetnikov

Berlin, 7. novembra - V razstavišču Kühlhaus v Berlinu bo v petek na ogled zaključna razstava 16 mladih umetnikov, tudi slovenskih, ki so svoja dela ustvarili v sklopu mednarodne delavnice Making It pod vodstvom mentorja Jaše. Projekt se je začel v Benetkah, poleti pa je potekal tudi v Kopru. Dela so odzivi na kompleksno družbeno-politično klimo sodobnega časa.