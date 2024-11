Na celjskem sejmišču se predstavlja Slovenska vojska

Celje, 6. novembra - Na celjskem sejmišču od danes do sobote četrtič poteka sejemsko promocijska prireditev V službi domovine, na kateri se predstavlja Slovenska vojska. Moto predstavitve je Skupaj, enotno in vztrajno. Vojaki bodo predstavili vojaške poklice, opremo, oborožitev in sredstva, ki jih uporabljajo za izvajanje svojega poslanstva.