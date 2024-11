V Slovenj Gradcu uspešno nad posledice ujme, kritike zaradi kolesarskih mostov

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 26. novembra - Sredi drugega mandata župana Mestne občine Slovenj Gradec Tilna Kluglerja v lokalnem okolju pozitivno odmevajo ukrepanje in sanacija po lanskih poplavah ter nekatere večje aktualne in napovedane naložbe, manj pozitivno pa sporni kolesarski mostovi in prostorsko načrtovanje v občini. Župan je z opravljenim v danih okoliščinah zadovoljen.