V volilnem taboru Trumpa navdušenje, v taboru Harris vse bolj tiho

Washington, 6. novembra - Potem ko so ameriški mediji razglasili zmago republikanca Donalda Trumpa v Severni Karolini, so v njegovem štabu v tej zvezni državi začeli vriskati od veselja in skakati v zrak. Medtem se vzdušje v taborih demokratke Kamale Harris umirja, Harris pa v volilni noči ne bo nagovorila svojih privržencev v Washingtonu.