Na Floridi volivci na referendumu zavrnili krepitev pravice do splava, v več drugih državah podprli

Tallahassee, 6. novembra - Na Floridi so volivci v torek na referendumu zavrnili krepitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti v tej ameriški zvezni državi. V veljavi tako ostaja restriktiven zakon, ki prepoveduje splav po šestih tednih nosečnosti. Krepitev pravice so medtem podprli v New Yorku in Marylandu.