Republikanci na volitvah v ZDA ubranili niz guvernerskih položajev

Washington, 6. novembra - Republikancem je na volitvah v ZDA uspelo ubraniti niz guvernerskih položajev. Od 11 bitk so jih njihovi kandidati doslej dobili sedem - v Indiani, Vermontu, Zahodni Virginiji, Missouriju, Severni Dakoti, Montani in New Hampshiru, v dveh zveznih državah na položajih ostajata demokrata, piše ameriška tiskovna agencija AP.