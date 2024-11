Trump niza zmage v svojih državah, Harris v svojih

New York, 6. novembra - Nadaljevanje razpleta ameriških predsedniških volitev še naprej poteka po pričakovanjih in ameriške televizije republikanca Donalda Trumpa in demokratko Kamalo Harris razglašajo za zmagovalca v državah, kjer sta imela bistveno prednost v predvolilnih anketah. Doslej še ni bilo odločitve v nobeni od sedmih ključnih držav.