Uvodne odločitve ameriških volitev v skladu s pričakovanji

New York, 6. novembra - Ameriške televizije in tiskovna agencija AP, ki velja za glavno volilno avtoriteto med ameriškimi mediji, so kmalu po zaprtju volišč pripisale zmago republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu v Zahodni Virginiji, Kentuckyju in Indiani, demokratki Kamali Harris pa v Vermontu.