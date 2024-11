V Braziliji zaradi stav preiskujejo napadalca Flamenga

Rio de Janeiro, 5. novembra - Brazilske oblasti so v torek sporočile, da preiskujejo nogometaša Flamenga Bruna Henriqueja zaradi suma, da si je namerno prislužil rumeni karton na tekmi prve lige in s tem sorodnikom omogočil zaslužek s stavami. To se je zgodilo novembra 2023 na tekmi proti Santosu, ki jo je Flamengo iz Ria de Janeira izgubil z 1:2, poroča AFP.