Na več voliščih v ZDA lažne grožnje z bombo

Washington, 5. novembra - V ZDA, kjer danes potekajo predsedniške volitve, je zvezni preiskovalni urad FBI potrdil, da so iz več zveznih držav poročali o grožnjah z bombo na voliščih. Gre za lažne grožnje, ki izvirajo iz Rusije, je dodal. Pred tem so oblasti v Georgii sporočile, da so na več voliščih prejeli grožnjo z bombami, zato so tam glasovanje za kratek čas prekinili.