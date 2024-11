Novi porazi Sturma, Leipziga in Slovana, tokrat tudi Reala in Cityja

Ljubljana, 5. novembra - Nogometaši Leipziga so v 4. krogu lige prvakov gostovali v Glasgowu pri Celticu in izgubili z 1:3, graški Sturm pa je v Dortmundu proti Borussii klonil z 0:1. Poraz sta doživela tudi Manchester City v Lizboni proti Sportingu z 1:4 in Real Madrid doma proti Milanu z 1:3.