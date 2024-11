Z nagradnim natečajem do najboljših predlogov za zmanjšanje količin odpadne hrane

Ljubljana, 5. novembra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v sodelovanju z Ekošolo objavilo nagradni natečaj, v katerem bodo osnovnošolci iskali načine za zmanjšanje količin odpadne hrane v šoli, doma in pri sorodnikih. Namen je spodbuditi mlade k zavedanju o okoljskih in podnebnih posledicah odpadne hrane ter jih motivirati k iskanju inovativnih rešitev.