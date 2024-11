Indija želi OI 2036

New Delhi, 5. novembra - Indija je izrazila svoje zanimanje za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2036 in Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (Mok) že poslala uradno pismo o nameri. Pismo pomeni, da so pogovori z Mokom prešli iz neformalnega dialoga in da bo Mok naredil študijo izvedljivosti, preden se bo vključil v zaključni dialog, poroča dpa.