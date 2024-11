Urad za narodnosti organizira nagradni natečaj za otroke in mlade Skupaj proti anticiganizmu

Ljubljana, 5. novembra - Urad vlade za narodnosti organizira javni natečaj za otroke in mlade Skupaj proti anticiganizmu, ki je namenjen preseganju predsodkov do pripadnikov romske skupnosti. Skrajni rok prijave je 20. april 2025. Sodelujejo lahko otroci in mladi do zaključka šolanja s svojimi izdelki na temo anticiganizma. Zmagovalce bodo nagradili 15. maja.