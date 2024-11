Na zgornjem Gorenjskem še vedno težave z avtobusnimi prevozi

Radovljica, 5. novembra - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Radovljici znova obravnavali problematiko javnih in šolskih prevozov. Udeležili so se je tudi predstavniki Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, dogovorili pa so se že za nov sestanek, na katerem naj bi problematiko obravnavali tudi skupaj z izvajalcem prevozov.