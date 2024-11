Golob s Costo o aktualnih temah v EU in svetu

Ljubljana, 5. novembra - Premier Robert Golob je danes na delovnem kosilu gostil novoimenovanega predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, s katerim je med drugim razpravljal o aktualnih temah v EU in svetu. Poseben poudarek sta namenila razmeram na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.