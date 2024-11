Za leto 2026 več denarja za štipendije za pedagoške poklice

Ljubljana, 5. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2026, in sicer je zagotovila dodatnih 750.000 evrov za štipendije za pedagoške poklice. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo ta sredstva zagotovilo znotraj svojega finančnega načrta, tako da skupni prihodki in odhodki ostajajo nespremenjeni.