V register nesnovne kulturne dediščine vpisana priprava mežerlov in prostovoljno gasilstvo

Ljubljana, 5. novembra - V register nesnovne kulturne dediščine sta vpisani novi enoti priprava mežerlov in prostovoljno gasilstvo. Mežerli so koroška jed iz pečene drobovine prašiča, kruha, začimb in jajc, ki jo v kmečkem okolju pripravljajo zlasti ob kolinah v poznem jesenskem in zimskem času. Prostovoljno gasilstvo je v Sloveniji izredno dobro razvito in razširjeno.